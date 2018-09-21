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Хацкевич vs Красніков: історія динамівської Санта Барбари. ФОТО

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Хацкевич vs Красніков: історія динамівської Санта Барбари. ФОТО
Євген Красніков

У київському Динамо існує довготривалий конфлікт між головним тренером клубу Олександром Хацкевичем та главою селекційної служби Євгеном Красніковим.

Про історію та причини конфлікту повідомили в Youtube-шоу ТаТоТаке.

Для початку у Facebook на одному із продинамівських пабліків з'явився допис наступного змісту:

Зауважимо, що наразі допис видалений.

За інформацією одного з ведучих Сергія Болотнікова саме такого розвитку подій не було.

"Але відносини Хацкевича і Краснікова назвати робочими та теплими теж не можна. Вони взагалі навіть не розмовляють за нашою інформацією, хоча Хацкевич після вчорашнього матчу запевняв, що все в них нормально

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Хацкевич не задоволений рівнем гравців, яких підписав Красніков, а останнього дратує, що грають не його новачки, а гравці відомого агента Вадима Шаблія, і з ними продовжуються контракти", - все ж зауважив Болотніков.

Не змусила чекати на себе реакція другого ведучого Костянтина Андріюка:

"Якщо все це правда, то в Динамо можна знімати українську версію мильної опери Санта Барбара", - сказав журналіст.

А ми будемо чекати на розвиток подій.

Раніше повідомлялося, що після матчу Хацкевичрозкритикував своїх футболістів.

Нагадаємо, що у відставку Хацкевич теж не збирається.

 

Джерело - ТаТоТаке.

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