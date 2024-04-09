Головне
Арсенал прийме Баварію, Реал — Манчестер Сіті в перших матчах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:00 162
Нокаутував росіянина і станцював гопака: українець ефектно завершив сутичку у фіналі Кубку світу з бойового самбо
Сьогодні 00:22 398
Сумнівна несподіванка та вирок традиційним фаворитам: чому переможці пар 1/4 фіналу ЛЧ відомі вже зараз
Вчора 21:40 503
Кривбас та Ворскла не виявили сильнішого у 23 турі УПЛ
Вчора 20:26 255
Підручний індивідуально готуватиметься до Олімпіади-2026
Вчора 19:59 291
Музичук зіграла внічию з китаянкою на Турнірі претенденток-2024
Вчора 18:00 454
Помилка Нещерета компенсувала гол Ярмоленка: Динамо не змогло перемогти ЛНЗ у 23 турі УПЛ
Вчора 17:29 8608
АПЛ знов покарала Евертон за порушення правил фінансового фейр-плея
Вчора 16:27 6764
Карпати за крок від УПЛ, Інгулець зазнав поразки: огляд туру Першої ліги
Вчора 16:20 1218
Полісся втримало перемогу над Минаєм у яскравому матчі з 5 голами
Вчора 15:55 3242
Прямі трансляції

Підручний — про втрату однієї квоти у гонках: Це не така катастрофа, що все капець і все пропало

Сьогодні 07:29 92 0
Підручний — про втрату однієї квоти у гонках: Це не така катастрофа, що все капець і все пропало
#Дмитро Підручний

Джерело - XSPORT.

Лідер збірної України з біатлону Дмитро Підручний не вважає катастрофою втрату Україною однієї квоти в особистих гонках чоловіків у наступному сезоні Кубку світу.

Про це він повідомив під час інтерв'ю для XSPORT.

"Певний смуток і розчарування в цьому були. Але хлопці й команда намагалися зробити максимум від себе, з тих можливостей, що у нас були, щоб показати хороший результат і зберегти квоту. На жаль, цього не вдалося.

Звичайно, це негативно відображається на настрої команди, особливо на хлопцях, які змагаються за 4-5 місця для потрапляння в команду. Але, я думаю, що це не така катастрофа, що все капець і все пропало," — заявив він.

Нагадаємо, Підручний готуватиметься до Олімпійських ігор-2026 за індивідуальною програмою під керівництвом екстренера національної команди Юрая Санітри. У чоловічої збірної вперше за 8 років буде новий наставник.

Раніше ми повідомляли, що стала відома сума призових, яку заробили українські біатлоністи на КС.

Коментарі ()
Популярне зараз
АПЛ знов покарала Евертон за порушення правил фінансового фейр-плея АПЛ знов покарала Евертон за порушення правил фінансового фейр-плея 6764
Помилка Нещерета компенсувала гол Ярмоленка: Динамо не змогло перемогти ЛНЗ у 23 турі УПЛ Помилка Нещерета компенсувала гол Ярмоленка: Динамо не змогло перемогти ЛНЗ у 23 турі УПЛ 8608
Мілевський хоче працювати у Динамо Мілевський хоче працювати у Динамо 7299
Рейтинг WTA: Світоліна опустилася на 18 позицію, але зберегла звання першої ракетки України Рейтинг WTA: Світоліна опустилася на 18 позицію, але зберегла звання першої ракетки України 394008 12
Рейтинг ATP: Сачко найкращий серед українців, продовжується підйом Урсу Рейтинг ATP: Сачко найкращий серед українців, продовжується підйом Урсу 97032
Полісся втримало перемогу над Минаєм у яскравому матчі з 5 голами Полісся втримало перемогу над Минаєм у яскравому матчі з 5 голами 3242
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 362188 2
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 57604 1
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 21194 1
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 11751
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 65018 1
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 81785