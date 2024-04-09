Підручний — про втрату однієї квоти у гонках: Це не така катастрофа, що все капець і все пропало

Джерело - XSPORT.

Лідер збірної України з біатлону Дмитро Підручний не вважає катастрофою втрату Україною однієї квоти в особистих гонках чоловіків у наступному сезоні Кубку світу.

Про це він повідомив під час інтерв'ю для XSPORT.

"Певний смуток і розчарування в цьому були. Але хлопці й команда намагалися зробити максимум від себе, з тих можливостей, що у нас були, щоб показати хороший результат і зберегти квоту. На жаль, цього не вдалося. Звичайно, це негативно відображається на настрої команди, особливо на хлопцях, які змагаються за 4-5 місця для потрапляння в команду. Але, я думаю, що це не така катастрофа, що все капець і все пропало," — заявив він.

Нагадаємо, Підручний готуватиметься до Олімпійських ігор-2026 за індивідуальною програмою під керівництвом екстренера національної команди Юрая Санітри. У чоловічої збірної вперше за 8 років буде новий наставник.

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