Джерело - Суспільне Спорт.

Юрай Санітра не буде керувати чоловічою збірною України з біатлону в наступному сезоні.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

За даними джерела, причиною припинення співпраці стало невдоволення деяких збірників роботою під керівництвом словацького тренера. Санітра не відмовився коментувати свою можливу відставку з посади.

Президент Федерації біатлону України Іван Крулько раніше заявляв, що Юрай залишатиметься на чолі національної команди до наступної зимової Олімпіади.

За Юрая Санітри чоловіча збірна України 5 разів завершувала сезон у топ-10 Кубку націй. У 2019 році Дмитро Підручний уперше став чемпіоном світу, вигравши гонку переслідування. Окрім того, в сезоні-2020/21 словак тренував жіночу збірну України.