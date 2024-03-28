Головне
Сергій Богачук – Браян Мендоса: в очікуванні напруженого титульного поєдинку
Сьогодні 18:00 207
У чоловічої збірної України вперше за 8 років буде новий тренер
Сьогодні 20:21 148
Дніпро розгромив Галичину та вийшов до півфіналу Суперліги
Сьогодні 19:01 675
УЄФА може дозволити збірним заявити більше гравців на Євро-2024
Сьогодні 18:33 308
Прометей упевнено обіграв Юридичну академію в півфіналі Суперліги
Сьогодні 17:44 1542
Бій Богачука покажуть в Україні безплатно
Сьогодні 16:47 304
Зашквар дня: Калгарі розмістив мапу Росії з тимчасово окупованим Кримом
Сьогодні 16:41 358
Богачук – Мендоса: онлайн-трансляція
Сьогодні 15:41 220
Збірна України - наймолодша команда, яка кваліфікувалася на Євро-2024
Сьогодні 14:06 806
Українець поб’ється з непероможним росіянином на шоу UFC
Сьогодні 13:26 337
Прямі трансляції
Металіст - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металіст - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 12:45 195
Інгулець - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Інгулець - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 11:54 216
СК Полтава - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 10:45 210
Хуст - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Хуст - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 09:00 214
Лівий берег - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 08:40 225
Буковина - Чернігів - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Буковина - Чернігів - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 07:23 222
ФСК Маріуполь - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 06:38 383
Нива (Тернопіль) - Діназ - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Нива (Тернопіль) - Діназ - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 06:20 233
Поділля - Кремінь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Поділля - Кремінь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 05:00 222
Карпати - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 02:00 335

У чоловічої збірної України вперше за 8 років буде новий тренер

Сьогодні 20:21 148 0
У чоловічої збірної України вперше за 8 років буде новий тренер

Джерело - Суспільне Спорт.

Юрай Санітра не буде керувати чоловічою збірною України з біатлону в наступному сезоні. 

Про це повідомляє Суспільне Спорт. 

За даними джерела, причиною припинення співпраці стало невдоволення деяких збірників роботою під керівництвом словацького тренера. Санітра не відмовився коментувати свою можливу відставку з посади.

Президент Федерації біатлону України Іван Крулько раніше заявляв, що Юрай залишатиметься на чолі національної команди до наступної зимової Олімпіади. 

За Юрая Санітри чоловіча збірна України 5 разів завершувала сезон у топ-10 Кубку націй. У 2019 році Дмитро Підручний уперше став чемпіоном світу, вигравши гонку переслідування. Окрім того, в сезоні-2020/21 словак тренував жіночу збірну України. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Благодійне товариство Шахтаря отримало бронь від мобілізації Благодійне товариство Шахтаря отримало бронь від мобілізації 4696 1
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця 4474
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 49566
Шевченко: Ребров повністю змінив збірну України Шевченко: Ребров повністю змінив збірну України 18992 2
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця 3412
Збірна України покращить свої позиції в рейтингу ФІФА завдяки виходу на Євро-2024 Збірна України покращить свої позиції в рейтингу ФІФА завдяки виходу на Євро-2024 8123
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 45848
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 24205 7
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 65208
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 11548
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 106017
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 30082 2