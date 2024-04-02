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Фійон-Має назвав терміни закінчення кар'єри

Кентен розповів про плани на майбутнє
Сьогодні 21:30 72 0
Фійон-Має назвав терміни закінчення кар'єри
#Кентен Фійон-Має

Джерело - eurosport.co.uk.

31-річний біатлоніст Кентен Фійон Майє бажає ще продовжувати кар'єру до 2026 року.

Про це заявив сам спортсмен.

"Я збираюся продовжувати кар'єру до 2026 року, звісно, якщо потраплятиму до збірної. Сподіваюся, що такого питання не виникне і моє завдання полягатиме в боротьбі за медалі.

Що стосується Олімпіади-2030 у Франції, то все залежить від того, чи буде мій рівень досить високий. Я не кажу "ні". Цей проєкт може мене мотивувати. Але поки що не знаю, як розвиватимуться події", - сказав Фійон Майє.

Нагадаємо, французький біатлоніст на Олімпіаді-2022 у Пекіні завоював 5 медалей - виграв індивідуальну гонку та персьют. Також був срібним призером у складі збірної Франції у змішаній та класичній естафетах, а також здобув срібну нагороду у спринті.

Напередодні наставник Юрай Санітра підтвердив інформацію, що залишить посаду головного тренера збірної. Але федерація про це офіційно ще не повідомляла.

Раніше ми інформували, що причиною припинення співпраці стало невдоволення деяких біатлоністів роботою під керівництвом словацького тренера. 

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