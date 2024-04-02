Фійон-Має назвав терміни закінчення кар'єри

31-річний біатлоніст Кентен Фійон Майє бажає ще продовжувати кар'єру до 2026 року.

Про це заявив сам спортсмен.

"Я збираюся продовжувати кар'єру до 2026 року, звісно, якщо потраплятиму до збірної. Сподіваюся, що такого питання не виникне і моє завдання полягатиме в боротьбі за медалі.

Що стосується Олімпіади-2030 у Франції, то все залежить від того, чи буде мій рівень досить високий. Я не кажу "ні". Цей проєкт може мене мотивувати. Але поки що не знаю, як розвиватимуться події", - сказав Фійон Майє.