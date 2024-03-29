Санітра підтвердив, що залишить чоловічу збірну України

Відома причина його звільнення

Джерело - Трібуна.

Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра залишить свою посаду, він підтвердив інформацію про відставку.

Свою відставку він підтвердив у коментарі Трибуні.

"Інформація правдива. Інтерв'ю пізніше, після офіційної заяви федерації, - заявив Санітра.

За інформацією Суспільне Спорт, причиною припинення співпраці стало невдоволення деяких збірників роботою під керівництвом словацького тренера.

За Санітри, який очолив чоловічу збірну України у 2016 році, команда 5 разів завершувала сезон у топ-10 Кубку націй. У 2019-му Дмитро Підручний уперше став чемпіоном світу, вигравши гонку переслідування. Окрім того, в сезоні-2020/21 словак тренував жіночу збірну України.