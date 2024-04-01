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Став відомий кандидат на посаду тренера чоловічої збірної

Сьогодні 13:27 294 0
Став відомий кандидат на посаду тренера чоловічої збірної
#Микола Зоц, #Надія Білова

Джерело - ФБУ.

Президент Федерації біатлону України Іван Крулько вважає, що жіночу збірну повинен продовжити очолювати Микола Зоц, а за чоловічу команду має відповідати досвідчений тренер і колишня біатлоністка Надія Білова.

Ці кандидатури очільник організації пропонуватиме винести на розгляд засідання Президії ФБУ.

Про це написали у Telegram-каналі федерації.

9 квітня о 15:00 за Києвом відбудеться розширена підсумкова пресконференція. Під час заходу буде представлено оновлений тренерський штаб, оголошено склад помічників тренерів. Також відбудеться звіт за сезон-2023/2024 та оголосять план дій на новий біатлонний сезон-2024/2025.

Місце проведення пресконференції назвуть згодом.

Зазначимо, українські спортсмени під керівництвом призначених тренерів будуть готуватися до Олімпійських ігор-2026.

Напередодні наставник Юрай Санітра підтвердив інформацію, що залишить посаду головного тренера збірної. Але федерація про це офіційно ще не повідомляла.

Раніше ми інформували, що причиною припинення співпраці стало невдоволення деяких біатлоністів роботою під керівництвом словацького тренера. 

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