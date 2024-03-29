Головне
Сокіл - чемпіон України сезону-2023/2024
Сьогодні 12:13 4100
Сергій Богачук: Від цього бою залежить моє подальше життя
Сьогодні 11:33 4724
Футзальний клуб знявся з чемпіонату України через російську агресію
Сьогодні 10:42 11366
Російські команди вилетіли на чвертьфінальній стадії PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2
Сьогодні 10:05 241
Богачук: Бій проти Мендоси - це великий поєдинок у моїй кар’єрі
Сьогодні 09:41 3143 1
Потенційний чемпіонський матч Сокола зупинили через тривогу. Відомі дата й час догравання
Вчора 23:08 7818
Епіцентр-Подоляни впевнено переграли Житичі в півфіналі Суперліги
Вчора 21:20 398
У чоловічої збірної України вперше за 8 років буде новий тренер
Вчора 20:21 1351
Дніпро розгромив Галичину та вийшов до півфіналу Суперліги
Вчора 19:01 2467
УЄФА може дозволити збірним заявити більше гравців на Євро-2024
Вчора 18:33 676
Прямі трансляції
Металіст - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металіст - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Вчора 12:45 296
Інгулець - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Інгулець - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 11:54 334
СК Полтава - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 10:45 292
Хуст - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Хуст - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Вчора 09:00 309
Лівий берег - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 08:40 325

Стало відомо, хто може очолити чоловічу збірну України

Це український фахівець
Сьогодні 17:29 140 0
Стало відомо, хто може очолити чоловічу збірну України
#Юрай Санітра, #Микола Зоц

Джерело - Чемпіон.

Новим головним тренером чоловічої збірної України з біатлону може стати український тренер Микола Зоц.

Про ймовірність такого призначення він розповів Суспільне Спорт.

"Це на рівні розмов. Більше розмов в пресі, ніж зі мною особисто. Але раніше були такі практики, що був головний тренер, і у нього було в управлінні два старші тренери на чоловічу та жіночу команду. На сьогоднішню годину, не можу нічого (конкретно) сказати", - наголосив Зоц.

Якщо відбудеться таке призначення, то він зможе очолити і жіночу, і чоловічу збірні України.

Зазначимо, наставник Юрай Санітра підтвердив інформацію, що залишить посаду головного тренера збірної. Але федерація про це офіційно ще не повідомляла.

Раніше ми інформували, що причиною припинення співпраці стало невдоволення деяких біатлоністів роботою під керівництвом словацького тренера. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Потенційний чемпіонський матч Сокола зупинили через тривогу. Відомі дата й час догравання Потенційний чемпіонський матч Сокола зупинили через тривогу. Відомі дата й час догравання 7818
Сергій Богачук: Від цього бою залежить моє подальше життя Сергій Богачук: Від цього бою залежить моє подальше життя 4724
Сокіл - чемпіон України сезону-2023/2024 Сокіл - чемпіон України сезону-2023/2024 4100
Українский боксер, який завтра може стати чемпіоном, отримав жалюгідний гонорар за свій дебютний бій Українский боксер, який завтра може стати чемпіоном, отримав жалюгідний гонорар за свій дебютний бій 28348
Благодійне товариство Шахтаря отримало бронь від мобілізації Благодійне товариство Шахтаря отримало бронь від мобілізації 11601 3
Футзальний клуб знявся з чемпіонату України через російську агресію Футзальний клуб знявся з чемпіонату України через російську агресію 11366
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 57247 1
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16394 2
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 34919 2
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 159796
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 166200 1
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 24229 7