Стало відомо, хто може очолити чоловічу збірну України

Це український фахівець

Джерело - Чемпіон.

Новим головним тренером чоловічої збірної України з біатлону може стати український тренер Микола Зоц.

Про ймовірність такого призначення він розповів Суспільне Спорт.

"Це на рівні розмов. Більше розмов в пресі, ніж зі мною особисто. Але раніше були такі практики, що був головний тренер, і у нього було в управлінні два старші тренери на чоловічу та жіночу команду. На сьогоднішню годину, не можу нічого (конкретно) сказати", - наголосив Зоц.

Якщо відбудеться таке призначення, то він зможе очолити і жіночу, і чоловічу збірні України.

Зазначимо, наставник Юрай Санітра підтвердив інформацію, що залишить посаду головного тренера збірної. Але федерація про це офіційно ще не повідомляла.

Раніше ми інформували, що причиною припинення співпраці стало невдоволення деяких біатлоністів роботою під керівництвом словацького тренера.