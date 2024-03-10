Джерело - Чемпіон.

Норвезький біатлоніст Йоганнес Бо здобув перемогу в гонці переслідування восьмого етапу Кубку світу з біатлону в Солджер Голлоу, США.

Україну представляли Антон Дудченко та Артем Прима. Дудченко не зміг покращити позицію, фінішувавши 40-м. Прима зійшов з дистанції на третьому колі.

Зазначимо, що ця гонка була останньою в межах американського етапу Кубку світу.

Етап Кубка світу з біатлону

Солджер Холлоу (США)

Гонка переслідування. Чоловіки

10 березня

1. Йоганнес Боо (0+0+0+1) 30:02,0

2. Тар'є Боо (1+0+1+0) +6,4

3. Емільєн Жаклен (0+0+3+0) +7,1

...

40. Антон Дудченко (0+0+1+1) +4:21,4

DNF Артем Прима (2+1...)

DNS Віталій Мандзин

DNS Дмитро Підручний

Напередодні Джима фінішувала на 22 місці у гонці переслідування.

Раніше чоловіча збірна України з біатлону фінішувала у топ-10 в естафеті. Це другий найкращий результат у чоловічій естафеті в поточному сезоні.

Нагадаємо, що з 14 до 17 березня відбуватиметься останній етап Кубку світу-2024 у канадському Кенморі.