Джерело - Чемпіон.
Норвезький біатлоніст Йоганнес Бо здобув перемогу в гонці переслідування восьмого етапу Кубку світу з біатлону в Солджер Голлоу, США.
Україну представляли Антон Дудченко та Артем Прима. Дудченко не зміг покращити позицію, фінішувавши 40-м. Прима зійшов з дистанції на третьому колі.
Зазначимо, що ця гонка була останньою в межах американського етапу Кубку світу.
- 1. Йоганнес Боо (0+0+0+1) 30:02,0
- 2. Тар'є Боо (1+0+1+0) +6,4
- 3. Емільєн Жаклен (0+0+3+0) +7,1
- ...
- 40. Антон Дудченко (0+0+1+1) +4:21,4
- DNF Артем Прима (2+1...)
- DNS Віталій Мандзин
- DNS Дмитро Підручний
Напередодні Джима фінішувала на 22 місці у гонці переслідування.
Раніше чоловіча збірна України з біатлону фінішувала у топ-10 в естафеті. Це другий найкращий результат у чоловічій естафеті в поточному сезоні.
Нагадаємо, що з 14 до 17 березня відбуватиметься останній етап Кубку світу-2024 у канадському Кенморі.