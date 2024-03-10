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Бо виграв гонку переслідування на етапі Кубку світу в Солджер Голлоу

Сьогодні 20:38 194 0
Бо виграв гонку переслідування на етапі Кубку світу в Солджер Голлоу
#Антон Дудченко, #Йоганнес Бо

Джерело - Чемпіон.

Норвезький біатлоніст Йоганнес Бо здобув перемогу в гонці переслідування восьмого етапу Кубку світу з біатлону в Солджер Голлоу, США.

Україну представляли Антон Дудченко та Артем Прима. Дудченко не зміг покращити позицію, фінішувавши 40-м. Прима зійшов з дистанції на третьому колі.

Зазначимо, що ця гонка була останньою в межах американського етапу Кубку світу.

Етап Кубка світу з біатлону
Солджер Холлоу (США)
Гонка переслідування. Чоловіки
10 березня
  • 1. Йоганнес Боо  (0+0+0+1)  30:02,0
  • 2. Тар'є Боо (1+0+1+0)  +6,4
  • 3. Емільєн Жаклен (0+0+3+0)  +7,1
  • ...
  • 40.  Антон Дудченко (0+0+1+1)  +4:21,4
  • DNF Артем Прима (2+1...) 
  • DNS Віталій Мандзин 
  • DNS Дмитро Підручний 

Напередодні Джима фінішувала на 22 місці у гонці переслідування.

Раніше чоловіча збірна України з біатлону фінішувала у топ-10 в естафеті. Це другий найкращий результат у чоловічій естафеті в поточному сезоні.

Нагадаємо, що з 14 до 17 березня відбуватиметься останній етап Кубку світу-2024 у канадському Кенморі.

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