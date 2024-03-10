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Джима фінішувала на 22 місці у гонці переслідування 8 етапі Кубку світу

Сьогодні 19:22 141 0
Джима фінішувала на 22 місці у гонці переслідування 8 етапі Кубку світу
#Юлія Джима

Джерело - Чемпіон.

У межах 8 етапу Кубку світу з біатлону українка Юлія Джима фінішувала 22 у жіночому персьюті.

Біатлоністка з України стартувала 33 й зуміла піднятися на 11 позицій. Інша українка Христина Дмитренко на старт не вийшла.

Гонку виграла француженка Лу Жанмонно, яка випередила Лізу Віттоцці з Італії на 0.4 секунди. Третьою стала Жюлья Сімон із Франції.

Етап Кубка світу з біатлону
Солджер Холлоу (США)
Гонка переслідування. Жінки
10 березня
  • 1. Лу Жанмонно (Франція) 26:51,7 (0+0+1+0)
  • 2. Ліза Віттоцці (Італія) +0,4 (0+1+0+0)
  • 3. Жюлья Сімон (Франція) +1:01,0 (1+0+0+1)
  • ...
  • 22. Юлія Джима (Україна) +3:01,8 (0+0+0+1)
  • ...
  • DNS. Христина Дмитренко (Україна)

Напередодні чоловіча збірна України з біатлону фінішувала у топ-10 в естафеті. Це другий найкращий результат у чоловічій естафеті в поточному сезоні.

Раніше Юлія Джима стала найкращою серед українок у жіночому спринті.

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