Джима фінішувала на 22 місці у гонці переслідування 8 етапі Кубку світу

Джерело - Чемпіон.
У межах 8 етапу Кубку світу з біатлону українка Юлія Джима фінішувала 22 у жіночому персьюті.
Біатлоністка з України стартувала 33 й зуміла піднятися на 11 позицій. Інша українка Христина Дмитренко на старт не вийшла.
Гонку виграла француженка Лу Жанмонно, яка випередила Лізу Віттоцці з Італії на 0.4 секунди. Третьою стала Жюлья Сімон із Франції.
Етап Кубка світу з біатлону
Солджер Холлоу (США)
Гонка переслідування. Жінки
10 березня
- 1. Лу Жанмонно (Франція) 26:51,7 (0+0+1+0)
- 2. Ліза Віттоцці (Італія) +0,4 (0+1+0+0)
- 3. Жюлья Сімон (Франція) +1:01,0 (1+0+0+1)
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- 22. Юлія Джима (Україна) +3:01,8 (0+0+0+1)
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- DNS. Христина Дмитренко (Україна)
Напередодні чоловіча збірна України з біатлону фінішувала у топ-10 в естафеті. Це другий найкращий результат у чоловічій естафеті в поточному сезоні.
Раніше Юлія Джима стала найкращою серед українок у жіночому спринті.