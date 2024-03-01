Україна стала 11-ю в естафеті на юніорському чемпіонаті світу

Результати гонки

Джерело - Чемпіон.

Збірна України посіла одинадцяте місце в естафетній гонці серед дівчат на чемпіонату світу з біатлону в естонському Отепяя.

Золото здобула національна команда Норвегії. Другими фінішували італійки. Бронзову нагороду завоювала команда Чехії.

Наша команда в складі Тетяни Тарасюк, Ксенії Приходько та Олександри Меркушини використала 6 додаткових патронів та програла переможцям майже 5 хвилин.

Юніорський чемпіонат світу з біатлону

Естафета, дівчата

01 березня

Норвегія (0+7) 1:01:42.2 години Італія (0+6) +6.0 Чехія (0+8) +42.6 Франція (1+8) +42.7 Німеччина (0+5) +2:23.4 Швеція (2+10) +3:43.4

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11. Україна (0+6) +4:54.1

Раніше збірна України стала восьмою у змішаній естафеті та посіла 16-те місце в естафеті серед юнаків.

Відзначимо, що першу медаль для національної команди на світовій першості здобула Олександра Меркушина, яка стала першою у масстарті.

Юніорський чемпіонат світу з біатлону продовжиться естафетними гонками серед юніорів та юніорок у суботу, 2 березня.