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Україна стала 11-ю в естафеті на юніорському чемпіонаті світу

Результати гонки
Сьогодні 14:55 146 0
Україна стала 11-ю в естафеті на юніорському чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України посіла одинадцяте місце в естафетній гонці серед дівчат на чемпіонату світу з біатлону в естонському Отепяя.

Золото здобула національна команда Норвегії. Другими фінішували італійки. Бронзову нагороду завоювала команда Чехії.

Наша команда в складі Тетяни Тарасюк, Ксенії Приходько та Олександри Меркушини використала 6 додаткових патронів та програла переможцям майже 5 хвилин.

Юніорський чемпіонат світу з біатлону
Естафета, дівчата
01 березня
  1. Норвегія (0+7) 1:01:42.2 години
  2. Італія (0+6) +6.0
  3. Чехія (0+8) +42.6
  4. Франція (1+8) +42.7
  5. Німеччина (0+5) +2:23.4
  6. Швеція (2+10) +3:43.4

...

11. Україна (0+6) +4:54.1

Раніше збірна України стала восьмою у змішаній естафеті та  посіла 16-те місце в естафеті серед юнаків.

Відзначимо, що першу медаль для національної команди на світовій першості здобула Олександра Меркушина, яка стала першою у масстарті.

Юніорський чемпіонат світу з біатлону продовжиться естафетними гонками серед юніорів та юніорок у суботу, 2 березня.

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