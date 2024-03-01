Україна стала 11-ю в естафеті на юніорському чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.
Збірна України посіла одинадцяте місце в естафетній гонці серед дівчат на чемпіонату світу з біатлону в естонському Отепяя.
Золото здобула національна команда Норвегії. Другими фінішували італійки. Бронзову нагороду завоювала команда Чехії.
Наша команда в складі Тетяни Тарасюк, Ксенії Приходько та Олександри Меркушини використала 6 додаткових патронів та програла переможцям майже 5 хвилин.
- Норвегія (0+7) 1:01:42.2 години
- Італія (0+6) +6.0
- Чехія (0+8) +42.6
- Франція (1+8) +42.7
- Німеччина (0+5) +2:23.4
- Швеція (2+10) +3:43.4
...
11. Україна (0+6) +4:54.1
Раніше збірна України стала восьмою у змішаній естафеті та посіла 16-те місце в естафеті серед юнаків.
Відзначимо, що першу медаль для національної команди на світовій першості здобула Олександра Меркушина, яка стала першою у масстарті.
Юніорський чемпіонат світу з біатлону продовжиться естафетними гонками серед юніорів та юніорок у суботу, 2 березня.