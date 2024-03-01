Збірна України посіла 16-те місце в естафетній гонці на юніорському ЧС-2024

Джерело - Чемпіон.
Збірна України посіла 16-те місце в естафетній гонці на чемпіонату світу з біатлону в естонському Отепяя.
Золото здобула національна команда Норвегії. Другими фінішували французькі біатлоністи. Бронзову нагороду завоювали італійці.
Наша команда в складі Олександра Біланенка, Дмитра Крюкова та Миколи Грущака заробила 1 штрафне коло та завершила гонку 16-ю.
Юніорський чемпіонат світу з біатлону
Естафета, юнаки
01 березня
- Норвегія (0+6) 1:01:30.7 години
- Франція (0+8) +1:46.4
- Італія (2+6) +2:10.1
- Польща (0+8) +2:46.3
- Словенія (0+8) +2:58.9
- Чехія (2+7) +3:05.3
...
16. Україна (1+9) +6:15.2
Юніорський чемпіонат світу з біатлону продовжиться естафетною гонкою серед дівчат, початок о 13:30.
Раніше збірна України стала восьмою у змішаній естафеті на юніорському чемпіонаті світу.
Також Олександра Меркушина виборола золото в масстарті.