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Збірна України посіла 16-те місце в естафетній гонці на юніорському ЧС-2024

Результати гонки
Сьогодні 13:17 180 0
Збірна України посіла 16-те місце в естафетній гонці на юніорському ЧС-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна України посіла 16-те місце в естафетній гонці на чемпіонату світу з біатлону в естонському Отепяя.

Золото здобула національна команда Норвегії. Другими фінішували французькі біатлоністи. Бронзову нагороду завоювали італійці.

Наша команда в складі Олександра Біланенка, Дмитра Крюкова та Миколи Грущака заробила 1 штрафне коло та завершила гонку 16-ю.

Юніорський чемпіонат світу з біатлону
Естафета, юнаки
01 березня
  1. Норвегія (0+6) 1:01:30.7 години
  2. Франція (0+8) +1:46.4
  3. Італія (2+6) +2:10.1
  4. Польща (0+8) +2:46.3
  5. Словенія (0+8) +2:58.9
  6. Чехія (2+7) +3:05.3

...

16. Україна (1+9) +6:15.2

Юніорський чемпіонат світу з біатлону продовжиться естафетною гонкою серед дівчат, початок о 13:30.

Раніше збірна України стала восьмою у змішаній естафеті на юніорському чемпіонаті світу.

Також Олександра Меркушина виборола золото в масстарті.

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