Українці використали 12 додаткових патронів

Джерело - Чемпіон.

Збірна України посіла восьме місце у змішаній естафеті на юнацькому чемпіонату світу з біатлону естонському Отепяя.

Гонку виграла національна команда Норвегії. Другими фінішували німецькі біатлоністи. Бронзову нагороду завоювали австрійці.

Збірна України у складі Степана Кінаша, Віталія Мандзина, Олександри Меркушиної та Олени Городної використала 12 додаткових патронів та заробила одне штрафне коло.

Юніорський чемпіонат світу з біатлону

Змішана естафета, юніори

22 лютого

Норвегія (2+11) +1:22:33.7 Німеччина (3+16) +13.3 Австрія (2+15) +36.5 Польща (1+12) +1:02.0 Франція (1+16) +1:25.2 Болгарія (1+13) +1:34.0 Фінляндія (3+12) +1:42.6 Україна (1+12) +2:08.7

Юніорський чемпіонат світу з біатлону продовжиться індивідуальними гонками серед юнаків і дівчат у суботу, 24 лютого.

Раніше Йоганнес Бо повторив "вічний" рекорд Уле-Ейнара Б'єрндалена.