Джерело - Чемпіон.
Збірна України посіла восьме місце у змішаній естафеті на юнацькому чемпіонату світу з біатлону естонському Отепяя.
Гонку виграла національна команда Норвегії. Другими фінішували німецькі біатлоністи. Бронзову нагороду завоювали австрійці.
Збірна України у складі Степана Кінаша, Віталія Мандзина, Олександри Меркушиної та Олени Городної використала 12 додаткових патронів та заробила одне штрафне коло.
Юніорський чемпіонат світу з біатлону
Змішана естафета, юніори
22 лютого
- Норвегія (2+11) +1:22:33.7
- Німеччина (3+16) +13.3
- Австрія (2+15) +36.5
- Польща (1+12) +1:02.0
- Франція (1+16) +1:25.2
- Болгарія (1+13) +1:34.0
- Фінляндія (3+12) +1:42.6
- Україна (1+12) +2:08.7
Юніорський чемпіонат світу з біатлону продовжиться індивідуальними гонками серед юнаків і дівчат у суботу, 24 лютого.
Раніше Йоганнес Бо повторив "вічний" рекорд Уле-Ейнара Б'єрндалена.