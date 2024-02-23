Головне
Кривбас впевнено переграв ЛНЗ в 18 турі УПЛ
Сьогодні 17:25 3061
30 років тому Валентина Цербе здобула бронзу Олімпійських ігор
Сьогодні 17:07 1174
Латвійська хокейна федерація призупинила ліцензії гравців, які виступають на турнірі в Росії
Сьогодні 15:43 368
Визначилися коментатори та експерти UPL.TV
Сьогодні 15:25 270
Аякс зіграє з Астон Віллою: результати жеребкування 1/8 Ліги конференцій
Сьогодні 14:29 485
Вайт: Хабіб отримав подарунок від Путіна на суму 20 млн доларів
Сьогодні 13:58 727
Бенфіка Трубіна зіграє з Рейнджерс: результати жеребкування 1/8 Ліги Європи
Сьогодні 13:28 713
Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію Олімпійського комітету Росії
Сьогодні 12:38 6204 1
Гвоздик розкрив деталі бою за титул тимчасового чемпіона WBC
Сьогодні 10:54 491
Україна втратила одне місце у квоті представництва в єврокубках
Сьогодні 10:21 1068
Прямі трансляції

Збірна України стала восьмою у змішаній естафеті на юніорському чемпіонаті світу

Українці використали 12 додаткових патронів
Сьогодні 17:17 118 0
Збірна України стала восьмою у змішаній естафеті на юніорському чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України посіла восьме місце у змішаній естафеті на юнацькому чемпіонату світу з біатлону естонському Отепяя.

Гонку виграла національна команда Норвегії. Другими фінішували німецькі біатлоністи. Бронзову нагороду завоювали австрійці.

Збірна України у складі Степана Кінаша, Віталія Мандзина, Олександри Меркушиної та Олени Городної  використала 12 додаткових патронів та заробила одне штрафне коло.

Юніорський чемпіонат світу з біатлону
Змішана естафета, юніори
22 лютого
  1. Норвегія (2+11) +1:22:33.7 
  2. Німеччина (3+16) +13.3
  3. Австрія (2+15) +36.5
  4. Польща (1+12) +1:02.0
  5. Франція (1+16) +1:25.2
  6. Болгарія (1+13) +1:34.0
  7. Фінляндія (3+12) +1:42.6
  8. Україна (1+12) +2:08.7

Юніорський чемпіонат світу з біатлону продовжиться індивідуальними гонками серед юнаків і дівчат у суботу, 24 лютого.

Раніше Йоганнес Бо повторив "вічний" рекорд Уле-Ейнара Б'єрндалена.

Коментарі ()
Популярне зараз
Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію Олімпійського комітету Росії Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію Олімпійського комітету Росії 6204 1
Марсель - Шахтар 3:1. Як це було Марсель - Шахтар 3:1. Як це було 3919
Сокіл знищив Тризуб у чемпіонаті України Сокіл знищив Тризуб у чемпіонаті України 5987 1
Шахтар поступився Марселю та вилетів з Ліги Європи Шахтар поступився Марселю та вилетів з Ліги Європи 16508 2
Кривбас впевнено переграв ЛНЗ в 18 турі УПЛ Кривбас впевнено переграв ЛНЗ в 18 турі УПЛ 3061
Спарта розгромила Галатасарай, Бенфіка з Трубіним пройшла Тулузу: результати раунду плей-оф Ліги Європи Спарта розгромила Галатасарай, Бенфіка з Трубіним пройшла Тулузу: результати раунду плей-оф Ліги Європи 1405
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35396
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 102252
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 19242 1
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 90193
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 63748 1
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 59801