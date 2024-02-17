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Чоловіча збірна України - за межами десятки в естафеті чемпіонату світу

Українці використали 11 додаткових патронів та заробили одне штрафне коло
Сьогодні 18:57 188 0
Чоловіча збірна України - за межами десятки в естафеті чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України посіла 13-те місце в чоловічій естафеті на чемпіонату світу з біатлону в Нове-Место.

Гонку виграла національна команда Швеції. Другими фінішували норвезькі біатлоністи. Бронзову нагороду завоювали французи.

Збірна України у складі Артема Прими, Дмитра Підручного, Дениса Насика та Антона Дудченка використала 11 додаткових патронів та заробила одне штрафне коло.

Чемпіонат світу з біатлону
Нове-Место, Чехія
Чоловіча естафета
17 лютого
1. Швеція (0+9)  1:16:22,6
2. Норвегія (4+11)  +11,1
3. Франція (3+13)  +12,8
4. Німеччина (1+8)  +51,6
5. США (0+8)  +1:22,2
6. Італія (1+11)  +1:44,1
...
13. Україна (1+11)  +3:43,7

Напередодні жіноча збірна України фінішувала п'ятою в естафеті на ЧС. Тренер національної команди Микола Зоц вважає цей результат завищеним.

Зазначимо, що чемпіонат світу завершиться в неділю, 18 лютого, перегонами з масового старту в чоловіків і жінок.

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