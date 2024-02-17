Чоловіча збірна України - за межами десятки в естафеті чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.
Збірна України посіла 13-те місце в чоловічій естафеті на чемпіонату світу з біатлону в Нове-Место.
Гонку виграла національна команда Швеції. Другими фінішували норвезькі біатлоністи. Бронзову нагороду завоювали французи.
Збірна України у складі Артема Прими, Дмитра Підручного, Дениса Насика та Антона Дудченка використала 11 додаткових патронів та заробила одне штрафне коло.
Чемпіонат світу з біатлону
Нове-Место, Чехія
Чоловіча естафета
17 лютого
1. Швеція (0+9) 1:16:22,6
2. Норвегія (4+11) +11,1
3. Франція (3+13) +12,8
4. Німеччина (1+8) +51,6
5. США (0+8) +1:22,2
6. Італія (1+11) +1:44,1
...
13. Україна (1+11) +3:43,7
Напередодні жіноча збірна України фінішувала п'ятою в естафеті на ЧС. Тренер національної команди Микола Зоц вважає цей результат завищеним.
Зазначимо, що чемпіонат світу завершиться в неділю, 18 лютого, перегонами з масового старту в чоловіків і жінок.