Чоловіча збірна України - за межами десятки в естафеті чемпіонату світу

Українці використали 11 додаткових патронів та заробили одне штрафне коло

Джерело - Чемпіон.

Збірна України посіла 13-те місце в чоловічій естафеті на чемпіонату світу з біатлону в Нове-Место.

Гонку виграла національна команда Швеції. Другими фінішували норвезькі біатлоністи. Бронзову нагороду завоювали французи.

Збірна України у складі Артема Прими, Дмитра Підручного, Дениса Насика та Антона Дудченка використала 11 додаткових патронів та заробила одне штрафне коло.

Чемпіонат світу з біатлону

Нове-Место, Чехія

Чоловіча естафета

17 лютого

1. Швеція (0+9) 1:16:22,6

2. Норвегія (4+11) +11,1

3. Франція (3+13) +12,8

4. Німеччина (1+8) +51,6

5. США (0+8) +1:22,2

6. Італія (1+11) +1:44,1

...

13. Україна (1+11) +3:43,7

Напередодні жіноча збірна України фінішувала п'ятою в естафеті на ЧС. Тренер національної команди Микола Зоц вважає цей результат завищеним.

Зазначимо, що чемпіонат світу завершиться в неділю, 18 лютого, перегонами з масового старту в чоловіків і жінок.