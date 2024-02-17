Петренко - після першого етапу естафети ЧС: "Думала, що бігти буде складніше"

Ірина Петренко прокоментувала свій виступ в естафеті на чемпіонаті світу в чеському Нове-Место.

- Ірино, у вас гарна стрільба вийшла, й уже, очевидно, вдалося трохи відновитися після тієї хвороби, яка була?

- Ну так, трошки відновилася, але все ж не до кінця. Однаково відчувалася ця проблема.

- Як узагалі біглося?

- Чесно - думала, що буде складніше, але ця проблема, яка в мене була вже на останньому колі, заважала працювати.

- Ми зараз на 7-й позиції. Є сподівання на щось вище?

- Головне, щоб дівчата відпрацювали так, як вони можуть...

- Як настрій узагалі був перед естафетою, бойовий?

- Так, усе добре.