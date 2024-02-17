Петренко - після першого етапу естафети ЧС: "Думала, що бігти буде складніше"

Джерело - Чемпіон.
Ірина Петренко прокоментувала свій виступ в естафеті на чемпіонаті світу в чеському Нове-Место.
- Ірино, у вас гарна стрільба вийшла, й уже, очевидно, вдалося трохи відновитися після тієї хвороби, яка була?
- Ну так, трошки відновилася, але все ж не до кінця. Однаково відчувалася ця проблема.
- Як узагалі біглося?
- Чесно - думала, що буде складніше, але ця проблема, яка в мене була вже на останньому колі, заважала працювати.
- Ми зараз на 7-й позиції. Є сподівання на щось вище?
- Головне, щоб дівчата відпрацювали так, як вони можуть...
- Як настрій узагалі був перед естафетою, бойовий?
- Так, усе добре.
Петренко бігла на першому етапі, допустила один промах на стійці та передала естафету Юлії Джимі на десятій позиції.
Олександр Гливинський, для Чемпіона
Чемпіонат світу з біатлону в Нове-Место: календар змагань, результати