Збірна України зімітувала гонку для вибору четвертого біатлоніста на естафету чемпіонату світу

Юрай Санітра розповів, як робив вибір між Тарасом Лесюком та Денисом Насиком на місце у складі на естафету

Тренерський штаб збірної України з біатлону провів тренування в режимі імітації гонки між Денисом Насиком та Тарасом Лесюком, щоб обрати четвертого учасника в естафету на чемпіонаті світу в Нове Место.

Про це заявив головний тренер національної команди Юрай Санітра у коментарі Суспільне Спорт.

Обидва біатлоністи на повній швидкості долали певну частину дистанції та приходили на стрільбу з високим пульсом. Насико і Лесюк зробили таку імітацію тричі.

"На основі цього тренування важко [обрати]. Ані перший, ані другий не змогли впоратися зі стрільбою, вітер дме. Тому зрозуміліше не стало. Я використаю той факт, що Насико вже має досвід естафети. Він завжди збирався в естафеті та демонстрував себе дуже гарно", - сказав Санітра.

Таким чином, збірна України уперше буде представлена в складі Артема Прими, Дмитра Підручного, Дениса Насика та Антона Дудченка. Чоловіча естафета відбудеться в суботу, 17 лютого, о 17:30.

Раніше збірна України у складі Дмитра Підручного та Анастасії Меркушини фінішували 14-ми в одиночній змішаній естафеті.

Нагадаємо, що чемпіонат світу з біатлону триває з 7 по 18 лютого в чеському Нове-Место.

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