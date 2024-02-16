Визначився склад збірної України на чоловічу естафету чемпіонату світу

Чоловіча естафета з біатлону відбудеться завтра, 17 лютого

Джерело - Суспільне.

Тренерський штаб чоловічої збірної України з біатлону визначився зі складом на естафету чемпіонату світу-2024.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Україну представлятимуть: Артем Прима, Дмитро Підручний, Денис Насико та Антон Дудченко. Чоловіча естафета відбудеться завтра, 17 лютого, о 17:30 за київським часом.

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Раніше збірна України у складі Дмитра Підручного та Анастасії Меркушини фінішували 14-ми в одиночній змішаній естафеті.

Нагадаємо, що чемпіонат світу з біатлону триває з 7 по 18 лютого в чеському Нове-Место.

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