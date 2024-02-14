Підручний та Дудченко виступлять у масстарті

Джерело - Чемпіон.

Дмитро Підручний та Антон Дудченко зуміли кваліфікуватися у гонку з масовим стартом на чемпіонаті світу з біатлону 2024.

Підручний отримав 26-й стартовий номер, Дудченко розпочне гонку 30-м.

Масстарт відбудеться 18 лютого, о 17:30 за київським часом.

Напередодні Антон Дудченко фінішував 29-м в індивідуальній гонці. Дмитро Підручний вперше на цьогорічному ЧС пропустив гонку.

Нагадаємо, що чемпіонат світу з біатлону триває з 7 по 18 лютого в чеському Нове-Место.

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