Підручний пропустить індивідуальну гонку ЧС-2024

Джерело - Суспільне Спорт.
Лідер чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний пропустить індивідуальну гонку на чемпіонаті світу-2024 у Чехії.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Капітан чоловічої команди натомість готуватиметься до старту в одиночній змішаній та чоловічій естафетах. Також Підручний зберігає шанси на кваліфікацію до масстарту, що закриватиме програму чемпіонату 18 лютого.
Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати
Україну в індивідуальній гонці представлятимуть чотири біатлоністи: Артем Прима, Антон Дудченко, Денис Насико та Тарас Лесюк.
Чоловіча індивідуальна гонка відбудеться у середу, 14 лютого.