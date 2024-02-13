Підручний пропустить індивідуальну гонку ЧС-2024

Названо склад збірної України

Джерело - Суспільне Спорт.

Лідер чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний пропустить індивідуальну гонку на чемпіонаті світу-2024 у Чехії.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Капітан чоловічої команди натомість готуватиметься до старту в одиночній змішаній та чоловічій естафетах. Також Підручний зберігає шанси на кваліфікацію до масстарту, що закриватиме програму чемпіонату 18 лютого.

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Україну в індивідуальній гонці представлятимуть чотири біатлоністи: Артем Прима, Антон Дудченко, Денис Насико та Тарас Лесюк.

Чоловіча індивідуальна гонка відбудеться у середу, 14 лютого.