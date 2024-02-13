Дмитренко фінішувала восьмою

Джерело - Чемпіон.

Італійка Ліза Віттоцці виграла жіночу індивідуальну гонку на чемпіонаті світу з біатлону у Нове Место.

Другою стала представниця Німеччини Яніна Геттіх-Вальц. Трійку замкнула француженка Жулья Сімон.

Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати

Найкращою серед українок стала Христина Дмитренко - 8 позиція. Анна Кривонос, Анастасія Меркушина та Юлія Джима відповідно посіли 26, 28 та 39 місця.

На чемпіонаті світу Дмитренко провела вже третю гонку. Раніше вона у гонці переслідування посіла 26 місце, у спринті - 12.

Нагадаємо, що чемпіонат світу з біатлону триває з 7 по 18 лютого у чеському Нове Место.

Чемпіонат світу з біатлону

Нове Место, Чехія

13 лютого

1. Ліза Віттоцці (0+0+0+0) 40:02,9

2. Яніна Геттіх-Вальц (0+0+0+0) +20,5

3. Жюлья Сімон (0+0+0+1) +29,6

...

8. Христина Дмитренко (0+0+0+0) +2:10,1

26. Анна Кривонос (0+0+0+1) +4:24,4

28. Анастасія Меркушина (0+0+1+2) +4:35,3

39. Юлія Джима (0+0+0+3) +5:22,1

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