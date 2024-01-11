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Зоц: В естафеті Петренко трошки перевершила себе

Микола Зоц прокоментував виступ в естафеті
Сьогодні 17:25 190 0
Зоц: В естафеті Петренко трошки перевершила себе
#Ірина Петренко

Джерело - suspilne.media.

Українська біатлоністка Ірина Петренко показала чудовий виступ в естафеті на Кубку світу в Рупольдингу.

Про це розповів головний тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц.

"Вона може відпрацювати як слід на першому етапі, але в цій естафеті вона трошки перевершила себе. Ще від початку сезону я казав, що їй треба час, аби стабілізувати стрільбу.

Я дуже за неї радий. Для мене найважливіше, аби кожна з них психологічно в себе повірила. Тоді уже можна працювати з людиною", – сказав Зоц.

Нагадаємо, жіноча збірна України фінішувала п'ятою в естафеті на етапі Кубка світу в Рупольдингу.

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