Зоц: В естафеті Петренко трошки перевершила себе

Українська біатлоністка Ірина Петренко показала чудовий виступ в естафеті на Кубку світу в Рупольдингу.

Про це розповів головний тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц.

"Вона може відпрацювати як слід на першому етапі, але в цій естафеті вона трошки перевершила себе. Ще від початку сезону я казав, що їй треба час, аби стабілізувати стрільбу.

Я дуже за неї радий. Для мене найважливіше, аби кожна з них психологічно в себе повірила. Тоді уже можна працювати з людиною", – сказав Зоц.