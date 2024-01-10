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Жіноча збірна України фінішувала п'ятою в естафеті на етапі Кубка світу в Рупольдингу

Результати гонки
Сьогодні 16:42 451 0
Жіноча збірна України фінішувала п'ятою в естафеті на етапі Кубка світу в Рупольдингу

Джерело - Чемпіон.

Збірна Франції здобула перемогу у жіночій естафеті на п'ятому етапу Кубка світу з біатлону в Рупольдингу.

Друге місце посіла збірна Швеції, трійку замкнули представниці Німеччини.

Збірна України у складі Ірини Петренко, Юлії Джима, Анастасії Меркушиної та Христини Дмитренко фінішувала п'ятою.

Кубок світу з біатлону
П'ятий етап
Рупольдинг, Німеччина
Естафета, жінки, 10 січня
  1. Франція (0+4) 1:08:44.5
  2. Швеція (0+3) +8.7
  3. Німеччина (0+3) +46.7
  4. Швейцарія (0+7) +1:22.3
  5. Україна (0+4) +1:36.1
  6. Італія (0+9) +1:40.7

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