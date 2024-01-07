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Лесюк фінішував 10-м у гонці переслідування на Кубку IBU

Результати гонки
Сьогодні 14:37 224 0
Лесюк фінішував 10-м у гонці переслідування на Кубку IBU
#Тарас Лесюк

Джерело - Чемпіон.

Норвежець Ісак Фрей здобув перемогу у гонці переслідування у рамках четвертого етапу Кубка IBU з біатлону в італійському Мартел-валь-Мартелло.

Найкращим серед українців став Тарас Лесюк, який фінішував 10-м.

Кубок IBU
Мартел-валь-Мартелло, Італія
Гонка переслідування, Чоловіки
07 січня
1. Ісак Фрей (Норвегія) - 36.07,5 (0+0+0+0)
2. Вебйорн Соерум (Норвегія) - 16,5 (0+0+0+1)
3. Даніло Рітмюллер (Німеччина) - 32,9 (1+0+1+1)
4. Матс Овербю (Норвегія, 1+1+1+2) +1:23.8
5. Девід Цобель (Німеччина, 1+0+0+1) +1:36.5
6. Лукас Фратцішер (Німеччина, 0+0+0+1) +1:42.2
....
10. Тарас Лесюк (Україна) - 2.47,3 (0+0+1+1)
25. Богдан Цимбал (Україна) - 4.51,4 (1+0+1+1)
29. Денис Насико (Україна) - 4.58,0 (1+1+1+1
30. Дмитро Грущак (Україна) - 5.01,7 (0+2+1+0)
37. Руслан Ткаленко (Україна) - 5.40,8 (1+0+2+1)

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