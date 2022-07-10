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Дериземля: Фуркади планували допомогти зі зборами наших спортсменів, але Мартен образився на Підручного

Сьогодні 09:25 226 0
Дериземля: Фуркади планували допомогти зі зборами наших спортсменів, але Мартен образився на Підручного
#Дмитро Підручний, #Андрій Дериземля

Джерело - Чемпіон.

Віцепрезидент Федерації біатлону України Андрій Дериземля розповів про конфлікт українського біатлоніста Дмитра Підручного з французами Сімоном і Мартеном Фуркадами.

"Історія Підручного з Фуркадом знайшла продовження. Я веду розмову з колишнім французьким біатлоністом, щоб відправити на навчально-тренувальний збір до Франції 30 представників команди "Б" і 18 молодих спортсменів з Чернігова. На це коштів немає ні в країни, ні на місцях. Я дуже сподіваюсь, що це вийде.   

Сімон і Мартен Фуркади спочатку планували допомогти, залучити спонсорів, федерацію. Потім Мартен дуже образився на Підручного за таке висловлювання у свою адресу. Ми спілкуємося з ним через знайомого, він каже: "Я не розумію".

У цій історії правий Підручний, можливо, не так різко було, але я підтримую Дмитра, що Мартен неправий.

Коли росіянина Логінова впіймали на допінгу, він відбув 2 роки дискваліфікації, повернувся і зайняв призове місце, а Мартен не подав йому руку на нагородженні. Тоді він сказав, що всіх спортсменів треба відсторонити на декілька років.

У мене є питання, я не розумію. Це навіть не допінг, не змагання. Російські солдати вбивають, гвалтують наших жінок і дітей, зайшли забрати територію - як можна до цього спокійно відноситись?

На мій погляд, потрібно всіх спортсменів з РФ і Білорусі дискваліфікувати на років 10 мінімум", - сказав Дериземля.

Фуркад-старший в інтерв’ю журналісту російському телеканалу Матч ТВ засудив відсторонення російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань. 

Раніше Андрій Дериземля оцінив руйнування біатлонної бази в Чернігові внаслідок вторгнення РФ.

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