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Підручний: Ми несемо службу як військовослужбовці за контрактом

Сьогодні 18:48 67 0
Українські біатлоністи захищають нашу державу
Підручний: Ми несемо службу як військовослужбовці за контрактом
#Дмитро Підручний

Джерело - Tribuna.com.

Українські біатлоністи захищають нашу державу в рядах Нацгвардії та ВСУ.

Про це розповів лідер збірної України Дмитро Підручний

"Я виступав за Нацгвардію. Зі мною ще Христина Дмитренко та Олена Білосюк. Частина наших біатлоністів виступали за ЗСУ. З початку війни нас всіх розкидали по частинах. Ми зараз несемо службу як військовослужбовці за контрактом. Підтримуємо зв’язок, знаю, хто де перебуває. Сьогодні я на службі, але є трохи часу для відпочинку", - сказав Підручний.

Нагадаємо, українські біатлоністи підтримали ініціативу Підручного балотуватися в президенти ФБУ.

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