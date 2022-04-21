Підручний: Ми несемо службу як військовослужбовці за контрактом

Українські біатлоністи захищають нашу державу в рядах Нацгвардії та ВСУ.

Про це розповів лідер збірної України Дмитро Підручний

"Я виступав за Нацгвардію. Зі мною ще Христина Дмитренко та Олена Білосюк. Частина наших біатлоністів виступали за ЗСУ. З початку війни нас всіх розкидали по частинах. Ми зараз несемо службу як військовослужбовці за контрактом. Підтримуємо зв’язок, знаю, хто де перебуває. Сьогодні я на службі, але є трохи часу для відпочинку", - сказав Підручний.