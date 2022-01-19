Джерело - Суспільне.
Став відомий склад збірної України на індивідуальну гонку сьомого етапу Кубка світу з біатлону, що триває в італійському Антгольці.
Про це повідомляє Суспільне.
Україну представлятимуть: Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Артем Тищенко та Тарас Лесюк.
Індивідуальну гонку пропустить Дмитро Підручний.
Актуально: Чоловіча індивідуальна гонка: Де дивитися онлайн
Капітан збірної України отримає відпочинок і готуватиметься до естафетної гонки, яка закриватиме програму етапу Кубка світу в Антгольці. Також Підручний зберігає теоретичні шанси на потрапляння в масстарт, однак про це стане точно відомо після індивідуальної гонки.
Нагадаємо, українці провалили гонку переслідування в Рупольдінгу.