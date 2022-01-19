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Підручний пропустить індивідуальну гонку в Антгольці

Сьогодні 18:48 172 0
Тарас Лесюк виступить в індивідуальній гонці
Підручний пропустить індивідуальну гонку в Антгольці
#Антгольц, #Антон Дудченко, #Кубок світу з біатлону, #Дмитро Підручний, #Артем Прима, #Тарас Лесюк, #Артем Тищенко, #Богдан Цимбал, #збірна України з біатлону

Джерело - Суспільне.

Став відомий склад збірної України на індивідуальну гонку сьомого етапу Кубка світу з біатлону, що триває в італійському Антгольці.

Про це повідомляє Суспільне.

Україну представлятимуть: Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Артем Тищенко та Тарас Лесюк.

Індивідуальну гонку пропустить Дмитро Підручний. 

  АктуальноЧоловіча індивідуальна гонка: Де дивитися онлайн

Капітан збірної України отримає відпочинок і готуватиметься до естафетної гонки, яка закриватиме програму етапу Кубка світу в Антгольці. Також Підручний зберігає теоретичні шанси на потрапляння в масстарт, однак про це стане точно відомо після індивідуальної гонки.

Нагадаємо, українці провалили гонку переслідування в Рупольдінгу.

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