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Українці провалили гонку переслідування в Рупольдінгу

Сьогодні 16:33 240 0
Лише Підручний увійшов до очкової зони
Українці провалили гонку переслідування в Рупольдінгу
#Антон Дудченко, #Кубок світу з біатлону, #Дмитро Підручний, #Артем Прима, #Рупольдинг, #Богдан Цимбал

Джерело - Чемпіон.

У німецькому Рупольдінгу на 6-му етапі Кубку світу відбулася чоловіча гонка переслідування.

До гонки переслідування за наслідками спринту пробилися чотири українця - Дмитро Підручний (7-а позиція), Богдан Цимбал (17), Артем Прима (22) та Антон Дудченко (26).

Усі українці невдало виступили і значно погіршили свої позиції. Лише Дмитро Підручний увійшов до очкової зони (40).

Перемогу у гонці здобув француз Кантен Фійон-Має, другим став росіянин Олександр Логінов. Трійку замкнув білорус Антон Смольський.

Кубок світу
Шостий етап, Рупольдінг
Гонка переслідування, чоловіки
16 січня
1. Кантен Фійон-Має (1+0+0+1) 31:30,6
2. Олександр Логінов (0+0+1+0) +8,8
3. Антон Смольський (1+1+0+0) +13,1
...
40. Дмитро Підручний (2+2+0+2) +2:31,1
42. Артем Прима (2+0+0+2) +2:40,8
46. Богдан Цимбал (1+1+1+2) +3:08,1
51. Антон Дудченко (1+1+0+3) +3:31,4

Нагадаємо, Джима фінішувала у ТОП-25 персьюту.

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