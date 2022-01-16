Українці провалили гонку переслідування в Рупольдінгу

Джерело - Чемпіон.
У німецькому Рупольдінгу на 6-му етапі Кубку світу відбулася чоловіча гонка переслідування.
До гонки переслідування за наслідками спринту пробилися чотири українця - Дмитро Підручний (7-а позиція), Богдан Цимбал (17), Артем Прима (22) та Антон Дудченко (26).
Усі українці невдало виступили і значно погіршили свої позиції. Лише Дмитро Підручний увійшов до очкової зони (40).
Перемогу у гонці здобув француз Кантен Фійон-Має, другим став росіянин Олександр Логінов. Трійку замкнув білорус Антон Смольський.
Кубок світу
Шостий етап, Рупольдінг
Гонка переслідування, чоловіки
16 січня
1. Кантен Фійон-Має (1+0+0+1) 31:30,6
2. Олександр Логінов (0+0+1+0) +8,8
3. Антон Смольський (1+1+0+0) +13,1
...
40. Дмитро Підручний (2+2+0+2) +2:31,1
42. Артем Прима (2+0+0+2) +2:40,8
46. Богдан Цимбал (1+1+1+2) +3:08,1
51. Антон Дудченко (1+1+0+3) +3:31,4
Нагадаємо, Джима фінішувала у ТОП-25 персьюту.