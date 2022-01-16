Українці провалили гонку переслідування в Рупольдінгу

Лише Підручний увійшов до очкової зони

Джерело - Чемпіон.

У німецькому Рупольдінгу на 6-му етапі Кубку світу відбулася чоловіча гонка переслідування.

До гонки переслідування за наслідками спринту пробилися чотири українця - Дмитро Підручний (7-а позиція), Богдан Цимбал (17), Артем Прима (22) та Антон Дудченко (26).

Усі українці невдало виступили і значно погіршили свої позиції. Лише Дмитро Підручний увійшов до очкової зони (40).

Перемогу у гонці здобув француз Кантен Фійон-Має, другим став росіянин Олександр Логінов. Трійку замкнув білорус Антон Смольський.

Кубок світу

Шостий етап, Рупольдінг

Гонка переслідування, чоловіки

16 січня

1. Кантен Фійон-Має (1+0+0+1) 31:30,6

2. Олександр Логінов (0+0+1+0) +8,8

3. Антон Смольський (1+1+0+0) +13,1

...

40. Дмитро Підручний (2+2+0+2) +2:31,1

42. Артем Прима (2+0+0+2) +2:40,8

46. Богдан Цимбал (1+1+1+2) +3:08,1

51. Антон Дудченко (1+1+0+3) +3:31,4

Нагадаємо, Джима фінішувала у ТОП-25 персьюту.