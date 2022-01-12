Насико - найкращий з українців на етапі Кубка IBU

Джерело - Чемпіон.
На Кубку IBU у Брезно-Осрблі відбулася чоловіча коротка індивідуальна гонка.
Особливістю короткої індивідуальної гонки є скорочена дистанція (15 кілометрів замість 20). А також менше покарання за хибу (замість однієї хвилини біатлоністи отримували 45 секунд штрафу).
У короткій індивідуальній гонці чоловіків Україна була представлена у складі п'яти біатлоністів: Андрій Доценко, Денис Насико, Руслан Ткаленко, Віталій Труш та Андрій Орлик.
Найкращий результат показав Денис Насико, який з двома хибами прийшов 12-м.
Кубок IBU
Брезно-Осрблі, Словаччина)
Індивідуальна гонка, Чоловіки
12 січня
1. Ветле Паульсен (Норвегія, 0+1+1+0) 36:35.0
2. Мартін Фемстейнвік (Норвегія, 0+0+0+0) +5.9
3. Юстус Штрелоу (Німеччина, 1+1+0+0) +13.4
4. Ендре Стрьомсгейм (Норвегія, 0+0+1+2) +14.0
5. Томаш Крупчик (Чехія, 0+0+0+0) +18.4
6. Васілій Томшин (Росія, 0+1+0+1) +20.1
...
12. Денис Насико (Україна, 0+1+0+1) +48.6
48. Руслан Ткаленко (Україна, 1+2+0+1) +3:05.0
67. Андрій Орлик (Україна, 1+1+1+2) +5:11.8
71. Андрій Доценко (Україна, 0+3+1+2) +5:55.7
77. Віталій Труш (Україна, 0+2+4+0) +6:22.9
Раніше, українки провалили спринт на шостому етапі Кубка світу.