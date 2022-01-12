Найкращий результат показала Юлія Джима

Джерело - Чемпіон.

Шостий етап Кубка світу з біатлону у німецькому Рупольдингу розпочався жіночою спринтерською гонкою.

Збірну України у гонці представляли: Валентина Семеренко, Юлія Джима, Дар'я Блашко, Ірина Петренко та Анастасія Меркушина.

Переможницею гонки стала шведка Ельвіра Еберг. На фініші вона випередила норвежку Марте Ольсбу-Рейселаннна 21 секунду, закривши усі десять мішеней. Третьою стала італійка Доротея Вірер.

Найкращий результат серед українок показала Юлія Джима. Лідерка збірної України припустилася лише однієї хиби на вогневих рубежах та програла майже 2 хвилини переможниці гонки.

Кубок світу - Шостий етап

Рупольдинг, Німеччина

Спринт, Жінки

12 січня

1. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+0) 19:45.2

2. Марте Ольсбу-Рейселанн (Норвегія, 0+0) +21.6

3. Доротея Вірер (Італія, 0+0) +29.7

4. Дінара Алімбєкава (Білорусь, 0+0) +30.2

5. Жюстін Бреза-Буше (Франція, 0+1) +40.0

6. Ліза Тереза Гаузер (Австрія, 0+0) +42.1

...

37. Юлія Джима (Україна, 1+0) +1:45.8

41. Ірина Петренко (Україна, 0+0) +1:56.5

47. Валентина Семеренко (Україна, 1+0) +2:03.9

Дар'я Блашко (Україна, 1+0) +2:59.0

Анастасія Меркушина (Україна, 1+1)

Нагадаємо, збірна України здобула бронзу одиночної змішаної естафети в Обергофі.