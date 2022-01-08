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Тищенко про бронзу на Кубку світу: Без глядачів емоції не ті

Сьогодні 23:13 133 0
Українець прокоментував першу нагороду збірної цього сезону
Тищенко про бронзу на Кубку світу: Без глядачів емоції не ті
#Кубок світу з біатлону, #Артем Тищенко, #збірна України з біатлону

Джерело - Суспільне Спорт.

У біатлоністів збірної України добре працювали лижі в рамках одиночної змішаної естафети в Обергофі.

Про це розповів бронзовий призер Кубка світу Артем Тищенко.

"Без глядачів, звісно, емоції не ті. Поки що не усвідомлюю. Не так було бігти, як завжди. По трасі працювалося добре. На стрільбі був сам не свій: не вистачало впевненості, не вдавалося стріляти так, як я можу", - заявив біатлоніст.

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"Хід? За відчуттями-– досить непогано було. Потрібно подивитися аналіз. Лижі працювали сьогодні класно", - сказала Тищенко.

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