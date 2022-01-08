Тищенко про бронзу на Кубку світу: Без глядачів емоції не ті

У біатлоністів збірної України добре працювали лижі в рамках одиночної змішаної естафети в Обергофі.

Про це розповів бронзовий призер Кубка світу Артем Тищенко.

"Без глядачів, звісно, емоції не ті. Поки що не усвідомлюю. Не так було бігти, як завжди. По трасі працювалося добре. На стрільбі був сам не свій: не вистачало впевненості, не вдавалося стріляти так, як я можу", - заявив біатлоніст.