Санітра: Тищенко буде добрим п'ятим спортсменом на Олімпіаду

Головний тренер збірної України прокоментував бронзу Тищенка та Блашко на Кубку світу

Джерело - Суспільне.

Український біатлоніст Артем Тищенко може стати хорошим 5-м збірником на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Про це заявив головний тренер збірної України Юрай Санітра.

"Сказав би, що це була така гарна командна робота Артема Тищенка та Дарії Блашко. Артем був кращим на трасі, як ТОП за фізичним станом, не виходило йому так зі стріляниною. Даша добре працювала на стрільбищі, швидко, трохи на трасі не встигала", - заявив наставник.

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"Якщо подивлюсь на сьогоднішній результат – дуже поважаю цю бронзову медаль. Особливо радий за Тищенка, він підтвердив, що на цей час після хвороби готовий добре і може допомогти команді. Це спортсмен, якого можна використати у спринті, в естафеті, у синглу на всіх позиціях, тому це таке задоволення за цю роботу, яку робить Артем".

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