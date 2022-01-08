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Санітра: Тищенко буде добрим п'ятим спортсменом на Олімпіаду

Сьогодні 17:20 125 0
Головний тренер збірної України прокоментував бронзу Тищенка та Блашко на Кубку світу
Санітра: Тищенко буде добрим п'ятим спортсменом на Олімпіаду
#Дар'я Блашко, #Юрай Санітра, #Артем Тищенко

Джерело - Суспільне.

Український біатлоніст Артем Тищенко може стати хорошим 5-м збірником на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Про це заявив головний тренер збірної України Юрай Санітра.

"Сказав би, що це була така гарна командна робота Артема Тищенка та Дарії Блашко. Артем був кращим на трасі, як ТОП за фізичним станом, не виходило йому так зі стріляниною. Даша добре працювала на стрільбищі, швидко, трохи на трасі не встигала", - заявив наставник.

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"Якщо подивлюсь на сьогоднішній результат – дуже поважаю цю бронзову медаль. Особливо радий за Тищенка, він підтвердив, що на цей час після хвороби готовий добре і може допомогти команді. Це спортсмен, якого можна використати у спринті, в естафеті, у синглу на всіх позиціях, тому це таке задоволення за цю роботу, яку робить Артем".

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"Він рухається, йому ще треба доопрацювати деякі аспекти. Я думаю, що матимемо хорошого п'ятого спортсмена на Олімпіаду", - сказав Санітра.

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