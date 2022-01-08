Джерело - Чемпіон.
У німецькому містечку Обергоф на 5-му етапі Кубку світу відбулася одиночна змішана естафета.
Збірну України представляли Артем Тищенко та Дар'я Блашко, які завоювали бронзову нагороду.
Ця медаль стала першою для збірної України в цьому сезоні.
Перемогу здобула російська збірна, другими прийшли австрійці.
Кубок світу
П’ятий етап, Обергоф
Одиночна змішана естафета
8 січня
1. Росія (1+12) 41:37,1
2. Австрія (1+13) +41,5
3. Україна (0+12) +1:03,6
4. Білорусь (1+11) +1:15,2
5. Швеція (2+12) +1:23,6
6. Бельгія (0+13) +1:24,8
Нагадаємо, збірна України фінішувала у ТОП-10 змішаної естафети в Обергофі.