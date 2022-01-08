Блашко та Тищенко принесли першу медаль України в сезоні

Джерело - Чемпіон.

У німецькому містечку Обергоф на 5-му етапі Кубку світу відбулася одиночна змішана естафета.

Збірну України представляли Артем Тищенко та Дар'я Блашко, які завоювали бронзову нагороду.

Ця медаль стала першою для збірної України в цьому сезоні.

Перемогу здобула російська збірна, другими прийшли австрійці.

Кубок світу

П’ятий етап, Обергоф

Одиночна змішана естафета

8 січня

1. Росія (1+12) 41:37,1

2. Австрія (1+13) +41,5

3. Україна (0+12) +1:03,6

4. Білорусь (1+11) +1:15,2

5. Швеція (2+12) +1:23,6

6. Бельгія (0+13) +1:24,8

Нагадаємо, збірна України фінішувала у ТОП-10 змішаної естафети в Обергофі.