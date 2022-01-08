Збірна України здобула бронзу одиночної змішаної естафети в Обергофі
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Збірна України здобула бронзу одиночної змішаної естафети в Обергофі

Сьогодні 16:28 476 0
Блашко та Тищенко принесли першу медаль України в сезоні
Збірна України здобула бронзу одиночної змішаної естафети в Обергофі
#Дар'я Блашко, #Кубок світу з біатлону, #Артем Тищенко, #збірна України з біатлону

Джерело - Чемпіон.

У німецькому містечку Обергоф на 5-му етапі Кубку світу відбулася одиночна змішана естафета.

Збірну України представляли Артем Тищенко та Дар'я Блашко, які завоювали бронзову нагороду.

Ця медаль стала першою для збірної України в цьому сезоні.

Перемогу здобула російська збірна, другими прийшли австрійці.

Кубок світу
П’ятий етап, Обергоф
Одиночна змішана естафета
8 січня
1. Росія (1+12) 41:37,1
2. Австрія (1+13) +41,5
3. Україна (0+12) +1:03,6
4. Білорусь (1+11) +1:15,2
5. Швеція (2+12) +1:23,6
6. Бельгія (0+13) +1:24,8

Нагадаємо, збірна України фінішувала у ТОП-10 змішаної естафети в Обергофі.

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