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Санітра: Пробігли один з найкращих стартів у цьому сезоні

Сьогодні 21:27 271 0
Тренер дивиться на старти з позиції підготовки на чемпіонат світу
Санітра: Пробігли один з найкращих стартів у цьому сезоні
#Санітра, #Джима, #Дудченко

Джерело - Трибуна.

Юлія Джима та Антон Дудченко показали дуже хороші результати на сьмому етапі Кубку світу в Антгольці.

Про це заявив тренер збірної України Юрай Санітра.

"Пробігли один з найкращих стартів в цьому сезоні. Програма була важкою - впоратися було нелегко. У Юлії Джими дуже хороший результат в індивідуальній гонці, у Антона Дудченко - теж", - заявив тренер.

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"Дивлюся на старти з позиції підготовки на чемпіонат світу. Потрібно продовжувати роботу, дивитися оптимістично вперед. Зараз буде дуже важливо не зробити помилку в підготовці", - сказав Санітра.

Нагадаємо, Бо виграв мас-старт у Антгольці.

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