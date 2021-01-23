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Санітра виділив стрільбу Дудченка

Сьогодні 08:12 408 0
Юрай Санітра прокоментував результат Дудченка
Санітра виділив стрільбу Дудченка
#Дудченко, #Санітра

Джерело - suspilne.media.

Головний тренер збірної України з біатлону Юрай Санітра оцінив виступ Антона Дудченко в індивідуальній гонці на етапі Кубка світу в Антгольці.

Про це розповів сам наставник.

"Досі маю на душі позитивні емоції від виступу Антона Дудченка. Молодець, як він впорався з умовами: траса важка ще й висота.

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Мені сподобалося, як він відпрацював на стрільбищі. Особливо на останній стрільбі, коли було відомо, що може боротися за хороший результат. Та стрільба показала, що він сильний спортсмен, емоційно стабільний. А його фінішне коло - неймовірне: боровся на рівних з Кантеном Фійоном Майє та Лукасом Гофером, які були одними з найкращих на дистанції.

Чого не вистачило? Останній поворот на стадіоні уже не був таким, як потрібно. П'яте місце для нього - великий поштовх до наступних спортивних результатів", - відзначив Санітра.

Нагадаємо, Дудченко зупинився за крок від медалі в індивідуальній гонці на Кубку світу.

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