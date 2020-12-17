Підручний: За гонку можу поставити собі четвірку

Українець фінішував шостим у спринті

Дмитро Підручний здобув найкращий результат серед українських біатлоністів цього року фінішувавши 6-м у спринті в Гохфільцені.

Дмитро прокоментував вдалий результат.

"Звичайно я дуже радий, що вийшло відстрілятися на нуль. На рубежі працював акуратно, оскільки підхід тут досить важкий. Важко було в стрільбі стоячи, оскільки двічі доводилося відкладати постріл, але радий, що влучив", - заявив спортсмен.

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"Загалом, за гонку можу поставити собі четвірку, адже біглося, начебто, непогано, але це ще не ті кондиції, які хотів би я бачити, але сезон ще попереду, і по чуть-чуть буду додавати", - сказав Підручний.

Нагадаємо, визначився склад жіночої збірної України на спринт у Гохфільцені.