Визначився склад жіночої збірної України на спринт у Гохфільцені

Джерело - Суспільне Спорт.
Головний тренер збірної України Юрай Санітра визначився зі складом на жіночу спринтерську гонку 4-го етапу Кубка світу в Гохфільцені.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Україну представлять Дар'я Блашко, Юлія Джима, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко та Анастасія Меркушина.
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Віта Семеренко і Катерина Бех пропустять усі гонки.
Жіноча спринтерська гонка відбудеться 18 грудня о 15:15.
Нагадаємо, Семенов зазнав нової травми.