Визначився склад жіночої збірної України на спринт у Гохфільцені

Віта Семеренко і Катерина Бех пропустять усі гонки

Джерело - Суспільне Спорт.

Головний тренер збірної України Юрай Санітра визначився зі складом на жіночу спринтерську гонку 4-го етапу Кубка світу в Гохфільцені.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Україну представлять Дар'я Блашко, Юлія Джима, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко та Анастасія Меркушина.

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Віта Семеренко і Катерина Бех пропустять усі гонки.

Жіноча спринтерська гонка відбудеться 18 грудня о 15:15.

Нагадаємо, Семенов зазнав нової травми.