Підручний: Буду здавати повторний тест на коронавірус

Дмитро Підручний прокоментував результат позитивного тесту на коронавірус

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний мав першим з українських біатлоністів виїхати на закордонний збір, однак за день до вильоту отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це розповів сам біатлоніст.

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"Тест я робив, щоб виїхати закордон і взяти участь в гонці у Вісбадені - це обов'язкова умова, щоб прибути в Німеччину. І сьогодні (в п'ятницю, 25 вересня, - прим. ред.) в обід подзвонили, сказали, що тест позитивний. Ні в мене, ні в сім'ї симптомів немає, тому найближчим часом буду здавати повторний тест. Найшвидша дата, коли я можу здати - понеділок, 28 вересня", - розповів Підручний.

Через позитивний результат тесту Дмитро перебуває на самоізоляції та пропускає шоу-гонку у Вісбадені.

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