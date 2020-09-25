Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний здав позитивний тест на коронавірус.

Про це розповів сам біатлоніст.

"Сьогодні отримав позитивний результат тесту на covid_19. Тому змушений бути на самоізоляції. Почуваюся чудово, жодних симптомів немає! Надіюся, що найближчим часом зможу приступити до тренувань та продовжити тренувальні збори із командою!", - розповів Підручний.