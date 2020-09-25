Джерело - Чемпіон.
Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний здав позитивний тест на коронавірус.
Про це розповів сам біатлоніст.
"Сьогодні отримав позитивний результат тесту на covid_19. Тому змушений бути на самоізоляції. Почуваюся чудово, жодних симптомів немає! Надіюся, що найближчим часом зможу приступити до тренувань та продовжити тренувальні збори із командою!", - розповів Підручний.
Підручний пропустить гонку City Biathlon, яка відбудеться в Німеччині.
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Моя поїздка в Wiesbaden та участь в гонці " City Biathlon" , скасовується! Сьогодні отримав позитивний результат тесту на #covid_19 🙄😤😱 Тому змушений бути на самоізоляції 😢 Почуваюся чудово, жодних симптомів немає!🙄🤔 Надіюся , що найближчим часом зможу приступити до тренувань та продовжити тренувальні збори із командою! #biathlon #biathlonukraine #covid #citybiathlon
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