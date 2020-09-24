Українська біатлоністка несподівано завершила кар’єру

Яна Бондар прокоментувала завершення кар'єри

Біатлоністка Яна Бондар прийняла рішення про завершення кар'єри.

Про це розповіла сам українська біатлоністка.

"Завершую кар'єру. Я, чесно кажучи, вже просто хочу сім'ю, хочу бути з чоловіком вдома і все… Нескладно було приймати подібне рішення, абсолютно, ось навіть зараз говорю про це і посміхаюся. Адже я пробувала повернутися, але треба об'єктивно дивитися на речі - у мене це вийшло не дуже добре, скажімо так. Не хочу плямувати біатлон своїм ім'ям", - розповіла Бондар.

Яна Бондар дебютувала у біатлоні в сезоні 2011/12. Її найкращі результати припали на сезон 2014/15: тоді Яна тричі заїхала у ТОП-30 на етапах Кубка світу.

Найкращий результат в кар'єрі Яни на етапах Кубка світу - 14-е місце. Вона показала його на етапі в Холменколлені у 2015 році.

Нагадаємо, Прима та Підгрушна виграли чемпіонат України.

Раніше, український лижник перейшов у біатлон.