 Українська біатлоністка несподівано завершила кар’єру | Біатлон | Champion.com.ua
Мій профіль
Німці скасували пресконференцію Рябоконя
Сьогодні 14:13 1878
Світоліна перемогла Тайхманн на турнірі у Страсбурзі
Сьогодні 15:47 559
Усик: Бій з Чісорою стане для мене справжнім випробуванням
Сьогодні 15:23 1223 1
Футболіст Карпат продовжить кар'єру в Іспанії
Сьогодні 15:20 621
Вольфсбург - Десна: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 15:17 2512
Рієка - Колос: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 15:00 2950
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Сьогодні 13:49 30075 4
Скаут: Є конкретний клуб, який пропонує за Миколенка 25 млн євро
Сьогодні 13:33 1072
Костюк знищила Паар у кваліфікації Roland Garros
Сьогодні 12:24 673 1
Луческу побив рекорд Лобановського 19-річної давнини
Сьогодні 08:55 5732
Блоги
Фото дня. Погана ідея - Златан Ібрагімович потролив... коронавірус
Фото дня. Погана ідея - Златан Ібрагімович потролив... коронавірус Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:22 196
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:49 30072 4
Українці - призери у Стамбулі, Римі та Болгарії - Пейсмейкери
Українці - призери у Стамбулі, Римі та Болгарії - Пейсмейкери Valeriy Ruchka
Сьогодні 07:46 405
Українці тягнуть Ференцварош в Лігу чемпіонів. Зубков заробив пенальті - Харатін реалізував
Українці тягнуть Ференцварош в Лігу чемпіонів. Зубков заробив пенальті - Харатін реалізував Андрій Твердохліб
Сьогодні 01:57 1190
Відео дня. Де Пена знущальним ударом приніс перемогу Динамо та наблизив киян до Ліги чемпіонів
Відео дня. Де Пена знущальним ударом приніс перемогу Динамо та наблизив киян до Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
Сьогодні 00:08 1980
ВІДЕО. Супряга завдяки системі VAR вивів Динамо вперед
ВІДЕО. Супряга завдяки системі VAR вивів Динамо вперед Андрій Твердохліб
Вчора 22:42 2368
Колос та Десна зустрілися в аеропорту перед вильотом на матчі Ліги Європи
Колос та Десна зустрілися в аеропорту перед вильотом на матчі Ліги Європи Стас Лысак
Вчора 15:00 1576
Ретро дня. 10 років тому Динамо двічі знищило Гент у Лізі чемпіонів
Ретро дня. 10 років тому Динамо двічі знищило Гент у Лізі чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 14:47 4098
Якщо ви продасте Ярмоленка, ми будемо бунтувати, - фанати Вест Гема запалюють у Твіттері
Якщо ви продасте Ярмоленка, ми будемо бунтувати, - фанати Вест Гема запалюють у Твіттері Стас Лысак
Вчора 14:00 5238
У чемпіонаті Естонії гравця замінили на 13-й секунді - причина в регламенті
У чемпіонаті Естонії гравця замінили на 13-й секунді - причина в регламенті Андрій Твердохліб
Вчора 12:09 1745
Лунін зробив неймовірний сейв на тренуванні Реалу
Лунін зробив неймовірний сейв на тренуванні Реалу Стас Лысак
Вчора 12:00 6315 1
Феєрія Ярмоленка: шедевральний пас, пенальті та найвища оцінка за матч проти Халла
Феєрія Ярмоленка: шедевральний пас, пенальті та найвища оцінка за матч проти Халла Андрій Твердохліб
Вчора 07:16 5232
Гра Другої ліги в Нікополі закінчилася скандалом, відомому журналісту сказали заткнутися
Гра Другої ліги в Нікополі закінчилася скандалом, відомому журналісту сказали заткнутися Андрій Твердохліб
22.09.2020 21:41 3331 1
Мрії здійснюються! Ібрагімович подарував футболку своєму юному фанату
Мрії здійснюються! Ібрагімович подарував футболку своєму юному фанату Андрій Твердохліб
22.09.2020 18:47 822
В Росію не поїду, в Динамо не піду - Богдан Бутко
В Росію не поїду, в Динамо не піду - Богдан Бутко Valeriy Ruchka
22.09.2020 11:39 4202
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:45 Біатлон Українська біатлоністка несподівано завершила кар’єру 89
18:31 Футбол Тренер Рієки: Готуємося до Колоса, як до фіналу чемпіонату світу 317
18:22 Блог Фото дня. Погана ідея - Златан Ібрагімович потролив... коронавірус 207
18:16 Футбол Верес підсилився вихованцем Динамо 422
17:59 Футбол Шовковський отримав PRO-диплом УЄФА 776
17:57 Кіберспорт В Україні презентували четверту кібербаскетбольну команду 271
17:47 Футбол Ексзахисник Динамо Сілва завершив кар’єру 295
17:33 Пряма трансляція Дерев'янченко - Чарло: онлайн-трансляція бою за титул WBC. LIVE 155
17:30 Футбол УЄФА дозволила п’ять замін у єврокубках 1410
17:16 Біатлон CAS виправдав російських біатлоністок у допінговій справі 645
16:59 Футбол У Ібрагімовича виявили коронавірус 780
16:46 Теніс Світоліна - Тайхманн. Огляд матчу 539
16:43 Пряма трансляція Баварія - Севілья: онлайн-трансляція Суперкубку УЄФА. LIVE 258
16:31 Бокс Джошуа готовий віддати чемпіонський пояс Усику 1251
16:13 Футбол Суарес пояснив перехід в Атлетіко 841
15:55 Футбол Ребров: У Будапешті буде зовсім інший матч 1306
15:47 Теніс Світоліна перемогла Тайхманн на турнірі у Страсбурзі 559
15:44 Футбол Вольфсбург - Десна: онлайн-трансляція 4531
15:40 Баскетбол Визначились суперники Дніпра у Кубку Європи 853
15:23 Бокс Усик: Бій з Чісорою стане для мене справжнім випробуванням 1223 1
15:20 Футбол Футболіст Карпат продовжить кар'єру в Іспанії 621
15:17 Пряма трансляція Вольфсбург - Десна: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE 2512
15:15 Футбол Рієка - Колос: онлайн-трансляція 4550
15:08 Теніс Калініна програла Лепченко у кваліфікації Roland Garros 811
15:00 Пряма трансляція Рієка - Колос: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE 2950

Українська біатлоністка несподівано завершила кар’єру

Сьогодні 18:45 89 0
Яна Бондар прокоментувала завершення кар'єри
Українська біатлоністка несподівано завершила кар’єру
#Бондар

Джерело - biathlon.com.ua.

Біатлоністка Яна Бондар прийняла рішення про завершення кар'єри.

Про це розповіла сам українська біатлоністка.

"Завершую кар'єру. Я, чесно кажучи, вже просто хочу сім'ю, хочу бути з чоловіком вдома і все…

Нескладно було приймати подібне рішення, абсолютно, ось навіть зараз говорю про це і посміхаюся. Адже я пробувала повернутися, але треба об'єктивно дивитися на речі - у мене це вийшло не дуже добре, скажімо так. Не хочу плямувати біатлон своїм ім'ям", - розповіла Бондар.

Яна Бондар дебютувала у біатлоні в сезоні 2011/12. Її найкращі результати припали на сезон 2014/15: тоді Яна тричі заїхала у ТОП-30 на етапах Кубка світу.

Найкращий результат в кар'єрі Яни на етапах Кубка світу - 14-е місце. Вона показала його на етапі в Холменколлені у 2015 році.

Нагадаємо, Прима та Підгрушна виграли чемпіонат України.

Раніше, український лижник перейшов у біатлон.

Коментарі ()