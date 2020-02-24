Президент федерації біатлону України Володимир Бринзак назвав причину надання української акредитації для тренера російського біатлоніста Олександра Логінова.

Про це розповів сам глава ФБУ.

"Логінов - не чужа для нас людина, він одружився на українській біатлоністці. А його тренер без акредитації. Він хотів допомогти своєму спортсмену. На трасі підкричати, підказати інформацію. Попросив у наших акредитацію, ми дали на півгодини-годину. Спортивний директор IBU побачив, або йому хтось сказав. Він підійшов, подивився, що нього його акредитація.

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Нам зробили зауваження, написали, щоб ми її здали і анулювали. Коли ми зустрілися, з'ясували всі обставини. Вибачилися перед IBU. Нам акредитацію повернули і до нас ніяких питань немає. Санкцій не буде, все нормально.

Це чемпіонат світу, тому просто потрібні якісь сенсації", - розповів Бринзак.