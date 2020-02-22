Обшуки у російських біатлоністів: Відомого тренера підозрюють у транспортуванні допінгу

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) побоюється, що особистий тренер Олександра Логінова Олександр Касперович міг займатися транспортуванням допінгу, використовуючи чужу акредитацію.

Про це розповів голова Союзу біатлоністів Росії Володимир Драчов.

"Причина проста - заяву одного з керівників IBU про проведення перевірки в сторону Олександра Касперовича і Олександра Логінова, як спортсмена, який раніше був викритий в допінгу. Вони вважають, що тут є якийсь зв'язок.

Обшук пов'язаний і з акредитацією, і з допінгом. Можливо, Касперович ховається під чужою акредитацією та привозить на чемпіонат світу заборонені препарати", - розповів Драчов.