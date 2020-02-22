У Росії відреагували на обшуки у національній команді з біатлону

У Міністерстві спорту Росії закликали італійських правоохоронців дотримуватися принципу презумпції невинуватості.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

"Міністерству спорту Російської Федерації стало відомо про обшук, який італійська поліція провела сьогодні вранці у Олександра Логінова і його тренера Олександра Касперовича. Міністр спорту Матицін дав доручення терміново запросити у Союзу біатлоністів Росії всю інформацію про цей інцидент і обставин, які до нього привели. Ми знаходимося в оперативному контакті з посольством Росії в Італії, будемо уважно стежити за розвитком подій.

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Вважаємо за потрібне нагадати про необхідність дотримання принципу презумпції невинуватості і утримаємося від подальших коментарів до появи детальної інформації про причини інциденту в Антгольці.

Мінспорту Росії має намір продовжувати активну роботу щодо захисту прав чистих спортсменів, одночасно підтримуючи найсуворіші заходи щодо доведених епізодів порушення антидопінгових правил", - йдеться в заяві.