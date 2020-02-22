Італійська поліція проводить обшуки у російських біатлоністів

У біатлоністів вилучили ноутбуки та телефони

Італійська поліція приїхала в готель до збірної Росії з біатлону для проведення обшуків.

Про це повідомив у Telegram-каналі коментатор Дмитро Губернієв.

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"Терміново. Обшуки в готелі наших біатлоністів, вилучено комп'ютер і телефон Логінова. Італійські силовики приїхали в 6 ранку. Чекаємо розвитку подій", - розповів Губернієв, додавши фото.

За попередніми даними, обшуки проходять в рамках справи про застосування допінгу. Також поліція оглянула автомобіль, на якому пересувалися російські спортсмени.

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