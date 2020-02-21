Триразова олімпійська чемпіонка Анфіса Резцова може подати до суду на Союз біатлоністів Росії (СБР), якщо її дочка Христина не візьме участь в гонках на чемпіонаті світу в Антгольці.

Про це розповіла Анфіса Резцова.

"Її взагалі треба було пробувати і в інших гонках, дівчинка молода - 23 роки. А ми кого ставимо щось? Якої 32.

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А чому 23-річну не можемо поставити і спробувати? Її ніби як планують на естафету ... Але не знаю ... Якщо не поставлять її в естафету, то я буду в суд подавати на всіх на них", - розповіла Резцова.