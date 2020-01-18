Важкі погодні умови вплинули на результат під час естафети на Кубку світу у німецькому Рупольдингу.

Про це розповів український біатлоніст Артем Прима.

"Сьогодні були досить важкі погодні умови - вони "тиснуть", тому що не отримуєш задоволення від гонки. На моєму етапі не сподобалося те, що погодні умови завадили відпрацювати в стрільбі лежачи: був густий сніг і складна видимість. Це наклало свій відбиток на стрільбу.

Ми з перших метрів спробували трохи відігратися, наздоганяти. Але все-таки, вважаю, що вирішальним був фактор погодних умов. Промахи? Я розумів, що вони пішли кудись недалеко, тому спокійно і акуратно допрацьовував запасні патрони. У мене не було права на помилку", - розповів Прима.