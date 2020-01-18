 Прима: Сніг і складна видимість наклали відбиток на стрільбу. | Біатлон | Champion.com.ua
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Прима: Сніг і складна видимість наклали відбиток на стрільбу.

Сьогодні 21:16 445 0
Артем Прима прокоментував результат збірної України на естафеті у Рупольдингу
Прима: Сніг і складна видимість наклали відбиток на стрільбу.
#Прима

Джерело - biathlon.com.ua.

Важкі погодні умови вплинули на результат під час естафети на Кубку світу у німецькому Рупольдингу.

Про це розповів український біатлоніст Артем Прима.

"Сьогодні були досить важкі погодні умови - вони "тиснуть", тому що не отримуєш задоволення від гонки. На моєму етапі не сподобалося те, що погодні умови завадили відпрацювати в стрільбі лежачи: був густий сніг і складна видимість. Це наклало свій відбиток на стрільбу.

Ми з перших метрів спробували трохи відігратися, наздоганяти. Але все-таки, вважаю, що вирішальним був фактор погодних умов. Промахи? Я розумів, що вони пішли кудись недалеко, тому спокійно і акуратно допрацьовував запасні патрони. У мене не було права на помилку", - розповів Прима.

Нагадаємо, збірна України фінішувала у ТОП-10 на естафеті Кубка світу.

Раніше, Прима та Підручний опинилися у ТОП-10 в спринті на Кубку світу в Рупольдингу.

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