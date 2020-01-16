Прима передрікає цікаву гонку переслідування

Артем Прима прокоментував спринт у Рупольдингу

Український біатлоніст Артем Прима повністю виклався у спринті на Кубку світу.

Про це розповів сам біатлоніст.

"Здорово, коли виходить стрельнути в нуль! Тут стрільбищі таке - зовсім немає вітру, тут завжди швидко і чітко працюють на вогневих. Добре, що і ми пройшли вогневі без помилок!

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Вийшло поборотися і викластися на дистанції. У переслідуванні буде цікаво!", - розповів Прима.

Нагадаємо, Прима та Підручний у ТОП-10 в спринті на Кубку світу в Рупольдинг

Раніше, Підгрушна вказала на перевагу інших команд на Кубку світу.