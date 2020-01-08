 Смотреть онлайн Кубок мира по биатлону. Оберхоф Масс-старт. Женщины 12,5 км | Біатлон | Champion.com.ua
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Кубок світу. Жінки. Мас-старт 12,5 км. Жінки. Онлайн-трансляція LIVE

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Кубок світу. Жінки. Мас-старт 12,5 км. Жінки. Онлайн-трансляція LIVE
Юлія Джима / фото: biathlon.com.ua

Джерело - Чемпіон.

Гонкою з масовим стартом завершиться жіноча частина 4-го етапу Кубку світу, що відбувається в німецькому Обергофі.

Гонка відбудеться у неділю, 12 січня.

Початок о 13:15 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі UA: Перший.

Також онлайн жіночого мас-старту 4-го етапу в Обергофі наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку.

Розклад етапу дивіться за посиланням. Нагадаємо, до основної команди на 4 етапі приєдналася Анастасія Меркушина, яка разом з Дмитром Підручним виборола 2 місце на Різдвіній гонці.

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