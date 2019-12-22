Українець прокоментував мас-старт в Ансі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 грудня, відбувся мас-старт на третьому етапі Кубка світу з біатлону у французькому Ансі.

Українець Дмитро Підручний прокоментував свій виступ.

"Важко сказати що конкретно сталося на 1-му колі. Коли я почав упиратися в іншого біатлоніста, я зробив крок вліво і потрапив на свіжий сніг. Лижі просто зупинилися, і ще ззаду на мене наїхав австрієць. Я просто понісся вперед, нічого не міг зробити", - сказав Підручний.

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"Упав, відірвалися кріплення. Поки зрозумів, що сталося, встав, одягнув лижі. Не знаю, скільки часу втратив. Думаю, чимало. Лижі були побиті, це теж могло вплинути на біг. Також перебив дихання, відразу стало все боліти: спина, руки. Гонка пішла вже не так, як треба", - підсумував українець.

Також, сьогодні відбудеться жіночий мас-старт.