Де дивитися Кубок Світу з біатлону онлайн

Джерело - Чемпіон.

30 листопада, у швецькому Естерсунді, першим етапом Кубку світу розпочинається новий біатлонний сезон.

В Україні онлайн-трансляції біатлону покаже UA: Перший.

У програмі Кубку світу сезону 2019/20 заплановано 9 етапів. Окрім Кубку світу вболівальники стануть свідками чемпіонату світу та чемпіонату Європи, які відбудуться в лютому 2020 року.

На пешому етапі в Швеції Україну в жіночій програмі представлятимуть: Віта Семеренко,Валя Семеренко, Дар'я Блашко, Анастасія Меркушина, Надія Бєлкіна, а також Юлія Джима.

До чоловічої команди потрапили: Дмитро Підручний, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Антон Дудченко та Тарас Лесюк.