Семенов не потрапив до складу збірної України на перший етап Кубка світу

Український біатлоніст Сергій Семенов не потрапив до складу чоловічої збірної України на 1-й етап Кубка світу.

Про це повідомив старший тренер Юрай Санітра в інтерв'ю biathlon.com.ua.

"Я прекрасно знаю рівень кожного спортсмена ще з літа по виступам на зборі в Ідре. Ми працюємо над тим, щоб хлопці знали розклад своїх стартів. Кістяк збірної вже визначено. Це - Дмитро Підручний, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Антон Дудченко та Тарас Лесюк.

Богдан Цимбал, Руслан Бригадир і Віталій Труш приєднаються до Сергія Семенову з Андрієм Доценко на Кубку IBU. На першому етапі в спринті в Шушене також виступить Антон Дудченко, який після цього відразу поїде в Естерсунд.

Я дивився на виступи Сергія під час предсезонки. У нас є домовленість, за якою він може повернутись до складу на Кубок Світу. Спершу він повинен показати себе на двох етапах Кубка IBU - в Шушене (Норвегія) й Ріднау (Італія)", - зазначив Санітра.