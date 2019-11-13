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Setanta Sports Україна - онлайн-трансляція

Сьогодні 17:49 45980 0
Setanta Sports Україна - онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.

1 серпня, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення дала дозвіл на трансляцію ірландського телеканалу Setanta Sport на території України.

Setanta Sports є офіційним транслятором багатьох топових спортивних подій. АПЛ (Англійська Прем'єр-ліга), чемпіонат НБА (Національна баскетбольна асоціація), НХЛ (Національна хокейна ліга), UFC (Ultimate Fighting Championship - Абсолютний бійцівський чемпіонат), Формула 1 - це далеко не повний перелік спортивних змагань світового рівня, які доступні на Сетанті.

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Телеканал Setanta Sports ексклюзивно транслюватиметься в платформі MEGOGO.

"З початку серпня на MEGOGO стає доступним канал Setanta Sports. Це один з найбільших трансляторів спортивного контенту світових чемпіонатів і супер подій. Це: і футбол від АПЛ, тенісні турніри, матчі NHL, NBA, UFC, і інші івенти, яких так прагнуть українські любителі спорту. Наприклад, перші трансляції нового сезону чемпіонату Англії з футболу вже стартують скоро, 9-го серпня.

Канал MEGOGO Футбол і розділ Спорт, де розміщений футбол та інші спортивні події, доступний на всіх пристроях", - повідомили в компанії.

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Setanta Sports, як MEGOGO Футбол, буде доступний за подпискою "ТБ і Кіно Оптимальна" та "ТБ і Кіно Максимальна".

Ціна на передплату "ТБ і Кіно Максимальна" - 197 грн/міс; "ТБ і Кіно Оптимальна" - 97 грн/міс. А на в честь початку ефіру каналу Setanta Sports, відеосервіс запустив знижку - 30% за умови її придбання терміном на 1 рік.

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